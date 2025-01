Memo Remigi ospite a Verissimo chi è il cantante | dal ‘caso Morlacchi’ a Barbara D’Urso

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –saràoggi, sabato 18 gennaio, a, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin. Emidio, all’anagrafe, è un, compositore, ed è stato un amato conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Questo fino all’allontanamento forzato dalla Rai dopo il caso legato alla ‘palpata’ in diretta televisiva.nasce il 27 maggio del 1938 a Erba, in provincia di Como. Il suo talento musicale viene scoperto nei primi anni 60, vincendo il Festival della canzone di Liegi con “Oui, je sais” e firmando un contratto con la Karim. Nel 1965 partecipò al Festival “Un Disco per l’Estate” con “Innamorati a Milano”, che divenne il suo maggiore successo come interprete. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, portando sul palco della kermesse brani – che hanno segnato il panorama musicale italiano – come “Dove credi di andare” e “Il mondo è qui”.