Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 2-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel primo set

Dopo il cambio di campo Musetti servirà per rimanere nel primo set. In questo parziale Shelton ha vinto il 65% dei punti con la prima, entrata il 65% delle volte, ed il 33% con la seconda. 2-5 Gioco Shelton: termina di poco lunga la risposta dell'azzurro. A-40 Il colpo di Musetti sbatte sul nastro e termina in corridoio. 40-40 Musetti disinnesca il serve&volley dell'americano con una risposta stretta di rovescio costringendo l'avversario ad una demi-volee complicatissima su cui poi l'azzurro ha vita facile. 40-30 Ace, il secondo della partita per Shelton.