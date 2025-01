Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Cavese, il tabellino

Tempo di lettura: < 1 minutoAl Partenio-Lombardi – ore 17:30 – il derby campano tra. Match valido per la ventitreesima giornata del campionato di serie C Now. Il tecnico Raffaele Biancolino deve fare i conti con l’assenza di Michele D’Ausilio, il trequartista successivamente ad un fastidio al flessore della gamba sinistra, l’opposta rispetto all’infortunio precedente, è stato posto a riposo. Nei primi giorni della prossima settimana la situazione verrà approfondita con indagini strumentali specifiche. Rientra dalla squalifica Sounas.Le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali)(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Redan. A disp.: Marson, Guarnieri, Todisco, Cionek, LIano, Russo, Manzi, Armellino, Rocca, Gori.