Thesocialpost.it - Incendio in un’azienda dell’indotto Stellantis a Cassino

Leggi su Thesocialpost.it

Un vastoha devastato i capannoni della Adler, azienda specializzata nella produzione di componenti in plastica per l’indotto, situata nella zona industriale di, in via Solfegna Cantoni. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente all’interno dello stabilimento, creando una situazione di emergenza.Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, che stanno operando senza sosta per cercare di contenere il rogo. L’intervento, però, è complicato dal forte vento, che da questo pomeriggio soffia sulla zona, alimentando le fiamme e rendendo più difficili le operazioni di spegnimento.La Adler rappresenta un’importante realtà produttiva per il territorio e collabora strettamente con lo stabilimentodi, strategico per l’industria automobilistica italiana.