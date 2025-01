Romadailynews.it - Frosinone: anni di maltrattamenti a moglie e figlia minorenne, 46enne allontanato da casa

Non ha esitato a minacciare la, anche in presenza della lorominore e le ha aggredite tanto da farle finire in ospedale. Solo uno dei tanti episodi di vessazionilinghe che hanno caratterizzato il rapporto di coppia.Diversidi, insulti, aggressioni che la donna ha dovuto subire. Atteggiamenti che, nell’ultimo periodo, sono stati rivolti anche nei confronti della lorominore. La donna pero’ e’ riuscita a contattare i Carabinieri che, come disposto dal Tribunale di, hanno immediatamentel’uomo dallafamiliare.Oggi all’uomo, undi Boville Ernica, e’ stato applicato il braccialetto elettronico e gli e’ stata notificata un’ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di.Agenzia Nova