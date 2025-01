Ilnapolista.it - Danilo ancora alle prese con i dubbi, la famiglia vuole tornare in Brasile (CorSport)

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport avverte sull’affare. Laspinge per il ritorno in, il Flamengo pronto a farlo. Lui non hasciolto le riserve. Il Napoli di Conte lo attende.Il destino dilegato a Rafa MarinScrive il quotidiano:Rafa è in attesa di conoscere il proprio destino con la valigia sul letto e un biglietto prenotato per il Villarreal, avendo collezionato zero minuti in Serie A. Non ha mai esordito. Il suo destino è legato a quello di. L’ex capitano della Juventus, ormai a un passo dalla risoluzione del suo contratto con il club bianconero: Conte l’aspetta a braccia aperte, ha un contratto da un anno e mezzo pronto sul tavolo, ma lui ècon i. Laine il Flamengo gli offre la possibilità di farlo.