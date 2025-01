Tvplay.it - Como scatenato, si infiamma il mercato: arriva l’annuncio di Fabregas

Ildelpotrebbe esplodere nel corso delle prossime settimane: in queste ore ètodisu uno dei grandi nomi accostati al club. Ilsicon il passare delle settimane. In Serie A sono diverse le squadre che stanno studiando movimenti anche importanti, nella speranza di sfruttare ogni tipo di occasione che possa aumentare il livello delle rose a disposizione.Cesc, allenatore del, a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itIlè una delle squadre del campionato italiano che fino a questo momento ha fatto movimento importanti. Gli arrivi di Butez, Caqueret ma anche Assane Diao, già in grado di mettere dentro il primo gol della sua esperienza in Italia.La squadra biancoblu non ha alcuna intenzione di fermarsi: il club vuole mettere dentro degli investimenti importanti per mantenere la categoria, e per questo la sessione invernale dipotrebbe vedere altri colpi in canna, ed è quello che si aspettano anche i tifosi.