Coldiretti Campania invito alle aziende bufaline | Contro la brucellosi necessaria la disinfezione delle stalle

“Il percorso di eradicazione dellabufalina nella Regionepassa anche attraverso una cura maggiore dell’igiene deglivamenti, ecco perché è sempre più indispensabile seguire le linee guida del ministero della Salute per la prevenzione di nuovi focolai”. E’ l’rivolto da. “Non più tardi di una settimana fa abbiamo incontrato il commissario di Governo D’Alterio che ha invitato tutti noi a seguire tutte le indicazioni del Piano di Eradicazione per abbattere il numero di focolai attivi. Ecco perché lainvita a eseguire quanto previsto dal decreto del ministero della Salute 02/05/2024, in particolare eseguendo accurate disinfezionistdopo il superamento dei focolai” spiega il direttore diSalvatore Loffreda.