Benevento Calcio in visita al Fatebenefratelli per donare le uova di Pasqua ai piccoli ricoverati

Benevento Calcio, accompagnata dai dirigenti della società, ha fatto visita al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, in occasione delle festività Pasquali. Durante l’incontro sono state consegnate le Colombe e le uova di Pasqua ufficiali del club a tutti i bambini ricoverati. Un gesto semplice, ma significativo, che ha portato un momento di leggerezza all’interno del reparto, tra sorrisi, foto ricordo e un clima di partecipazione. L’iniziativa rientra nella campagna benefica promossa dal Benevento Calcio per sostenere il reparto, attraverso la vendita delle Colombe e delle uova di Pasqua ufficiali. Un modo concreto per essere vicini ai più piccoli e alle loro famiglie. L'articolo Benevento Calcio in visita al Fatebenefratelli per donare le uova di Pasqua ai piccoli ricoverati proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - Benevento Calcio in visita al Fatebenefratelli per donare le uova di Pasqua ai piccoli ricoverati Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina una delegazione del, accompagnata dai dirigenti della società, ha fattoal Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedaledi, in occasione delle festivitàli. Durante l’incontro sono state consegnate le Colombe e lediufficiali del club a tutti i bambini. Un gesto semplice, ma significativo, che ha portato un momento di leggerezza all’interno del reparto, tra sorrisi, foto ricordo e un clima di partecipazione. L’iniziativa rientra nella campagna benefica promossa dalper sostenere il reparto, attraverso la vendita delle Colombe e dellediufficiali. Un modo concreto per essere vicini ai piùe alle loro famiglie. L'articoloinalperlediaiproviene da Anteprima24.

