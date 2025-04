Omicidio Paganelli chi è davvero il criminalista Davide Barzan Ha fatto piangere tante persone

Omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata brutalmente assassinata con 29 coltellate nel garage della sua abitazione a Rimini, continua a suscitare scalpore e dibattiti. Tra i protagonisti di questa intricata vicenda emergono figure come Loris Bianchi, sua sorella Manuela (moglie del figlio di Pierina), il loro vicino Louis Dassilva (amante di Manuela) e la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci. Quest'ultima ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti a Le Iene, su Davide Barzan, attualmente consulente legale di Loris e Manuela. Chi è davvero Davide Barzan? A rispondere, con documenti esclusivi, il nuovo servizio de Le Iene, che andrà in onda martedì 15 aprile, in prima serata, su Italia 1. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Pierina Paganelli, perché per il gip Manuela è credibile e Dassilva resta in carcereLeggi anche: Tempesta di sabbia, voli sospesi e migliaia di persone soccorse: cosa sta succedendoCaso Paganelli, chi è davvero Davide Barzan? Le accuse di Valeria BartolucciSecondo Bartolucci, Barzan e l'investigatore privato Ezio Denti avrebbero suggerito a Dassilva di confessare l'Omicidio, pur essendo innocente, per poi trovare un tossicodipendente disposto ad assumersi la colpa in cambio di 5mila euro.

