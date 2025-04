Pfas e schiume antincendio esposto associazioni a 36 Procure

(Adnkronos) – Un gruppo di associazioni impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente ha presentato un esposto alla Procura di Arezzo – e successivamente ad altre 35 Procure italiane – per ...

