Raffaella Carrà icona dell’Irpinia Pride 2025 svelato il logo ufficiale

Pride 2025, ecco il logo ufficiale!Abbiamo scelto di omaggiare Raffaella Carrà, che con la sua dolcezza ed il suo carisma ha sostenuto con determinazione la libertà di essere se stessi ed è diventata una vera icona pop! Con la sua musica, il suo stile inconfondibile e il. Avellinotoday.it - Raffaella Carrà icona dell’Irpinia Pride 2025: svelato il logo ufficiale Leggi su Avellinotoday.it 60 giorni dall'Irpina, ecco il!Abbiamo scelto di omaggiare, che con la sua dolcezza ed il suo carisma ha sostenuto con determinazione la libertà di essere se stessi ed è diventata una verapop! Con la sua musica, il suo stile inconfondibile e il.

Potrebbe interessarti anche:

Raffaella Carrà, la casa non è più in vendita. Perché è stata ritirata dal mercato

Raffaella Carrà è morta nel 2021, lasciando un vuoto enorme in tutti i suoi fan sparsi nel mondo. Basti pensare a quanto i fan in lingua spagnola l’abbiano ricordata e omaggiata per comprendere il ...

La casa di Raffaella Carrà ritirata dal mercato. Magalli: ‘è un treno’

A quasi quattro anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, la storica residenza romana della regina della televisione italiana è stata ufficialmente ritirata dal mercato. L’appartamento di via Nemea, ...

Ritrovato in Francia il ballerino che lavorava con Raffaella Carrà

Riccardo Flammini è stato ritrovato dopo aver contattato la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Sollievo per la sorella

Raffaella Carrà icona dell’Irpinia Pride 2025: svelato il logo ufficiale. Avellino, omaggio a Raffaella Carrà al Teatro Gesualdo. Beatrice Baldaccini è Raffaella al Gesualdo. La casa di Raffaella Carrà è stata ritirata dal mercato. Raffaella Carrà dal ’66 al ’79, a Avellino espone Chiara Samugheo. Avellino, "Tutti i colori di una stagione" al Teatro Gesualdo. Ne parlano su altre fonti