LIVE Cobolli Shevchenko 4 3 ATP Monaco 2025 in DIRETTA l’azzurro riaccende l’attenzione e torna avanti

DIRETTA LIVE4-3 Kick e rovescio lungoriga vincente!40-0 Palla corta stavolta vincente Cobolli! Ha riattivato la testa!30-0 Non riesce il passante di rovescio in corsa a Shevchenko.15-0 Grande accelerazione di dritto del romano!3-3 Non commentabile la risposta. Ripreso l’azzurro!40-0 Prende il telone con la risposta di dritto sulla seconda Flavio. Calo d’attenzione che si sta prolungando.30-0 Comoda chiusura al volo di Shevchenko, palla corta-assist di Cobolli.15-0 Con il dritto spinge sul lungoriga e fa punto Shevchenko.3-2 Risponde pesante di rovescio Shevchenko stavolta, sulla seconda. Out il dritto di Flavio.30-40 Palla corta e pallonetto lungo Cobolli. Troppo rischioso, palla break.30-30 Gratuito di rovescio. Attenzione!30-15 Pauroso vincente di dritto lungoriga di Cobolli!15-15 In rete il cross di dritto del romano. Oasport.it - LIVE Cobolli-Shevchenko 4-3, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: l’azzurro riaccende l’attenzione e torna avanti! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Kick e rovescio lungoriga vincente!40-0 Palla corta stavolta vincente! Ha riattivato la testa!30-0 Non riesce il passante di rovescio in corsa a.15-0 Grande accelerazione di dritto del romano!3-3 Non commentabile la risposta. Ripreso!40-0 Prende il telone con la risposta di dritto sulla seconda Flavio. Calo d’attenzione che si sta prolungando.30-0 Comoda chiusura al volo di, palla corta-assist di.15-0 Con il dritto spinge sul lungoriga e fa punto.3-2 Risponde pesante di rovesciostavolta, sulla seconda. Out il dritto di Flavio.30-40 Palla corta e pallonetto lungo. Troppo rischioso, palla break.30-30 Gratuito di rovescio. Attenzione!30-15 Pauroso vincente di dritto lungoriga di!15-15 In rete il cross di dritto del romano.

