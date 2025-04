Verstappen provato dalla Red Bull impazzisce nei Team Radio 8220Non riesco nemmeno a frenare8221

Leggi su Fanpage.it La ricostruzione dei dialoghi tra il campione olandese e i box ne confermano la frustrazione per come sono andate le cose in Bahrain. "Oddio, quanto è stato difficile!"

Potrebbe interessarti anche:

Verstappen: «Chi mi critica è geloso del mio successo, il mio rapporto col team Red Bull non è cambiato»

Il pilota della Red Bull Max Verstappen, in un’intervista al Guardian, ha parlato delle critiche spesso ricevute per il suo atteggiamento definito esuberante. Verstappen: «Chi mi critica è geloso ...

Tsunoda nell’occhio del ciclone: Red Bull in crisi, Verstappen critica lo scambio con Lawson

Yuki Tsunoda è pronto al proprio debutto ufficiale in Red Bull, nel weekend del Gran Premio del Giappone. Il numero 22, reduce da tre stagioni complete con la Racing Bulls (prima AlphaTauri), si ...

Verstappen, frecciata alla Red Bull: “Lawson? Dimostri che hanno sbagliato”

Max Verstappen non è d’accordo con la decisione della Red Bull di abbandonare Liam Lawson dopo solo due gare e lo ha lasciato intendere. Il neozelandese è stato mandato via dopo le prime due uscite ...

Verstappen provato dalla Red Bull, impazzisce nei Team Radio: "Non riesco nemmeno a frenare". Crollo Red Bull, Verstappen: "Weekend difficile, le gomme? Chissà...". F1 - Red Bull, Verstappen limita i danni causati dal team. Max Verstappen aveva ragione sulle reali distanze tra Red Bull e McLaren. F1 News Verstappen 7° dati rivelano un problema serio alla Red Bull. F1 | GP Bahrain 2025, Qualifiche, Verstappen: “Problemi di bilanciamento e con i freni. Ho provato a dare il massimo, ma non è stato abbastanza”. Ne parlano su altre fonti

Scrive eurosport.it: Marko ha paura: "Max Verstappen via dalla Red Bull? La preoccupazione è tanta. Servono aggiornamenti per permettergli di lottare per il Mondiale" - FORMULA 1 - Serpeggia del malcontento in Red Bull? Anche se Max Verstappen ha vinto il GP del Giappone, il risultato del Bahrain ha messo nuova preoccupazione ...

sport.virgilio.it comunica: F1, Verstappen deluso e l'agente litiga con Marko: sfuriata nel box Red Bull. Helmut ha paura di perdere Max - Clamoroso in Bahrain: litigata tra il manager di Verstappen, Raymond Vermeulen ed Helmut Marko che ora teme di perdere Max vista la frattura e le prestazioni della Red Bull ...

Lo riporta gazzetta.it: La Red Bull ha paura di perdere Verstappen: "Grande preoccupazione, dobbiamo migliorare" - I timori Red Bull per il possibile addio del campione del mondo nelle parole dello storico consigliere Marko: "Bisogna permettergli di tornare a vincere". Sullo sfondo la possibilità dell'olandese di ...