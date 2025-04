Totti sul Mondiale ampquotCon l039Australia volevo fare il cucchiaio La notte prima della finale Ho giocato a carte con Gattuso fino alle 6ampquot

Totti ai canali di Betsson.sport. Leggi su Calciomercato.com Non solo Roma e futuro dei giallorossi nella lunga intervista concessa dall`ex bandiera e capitano Francescoai canali di Betsson.sport.

Si apprende da tuttomercatoweb.com: Totti e il Mondiale 2006: "Il rigore contro l’Australia ci ha fatto capire che avremmo vinto" - Franceso Totti, in occasione nel Meet&Greet in Iliad ... Lo storico capitano della Roma ha ricordato anche il trionfo nel Mondiale del 2006 con l'Italia. Ci racconti quel rigore contro l ...

corrieredellosport.it riferisce: Totti e il curioso retroscena: "Quella volta che litigai con Burdisso. Se mi attacchi...". Poi il commosso ricordo del padre - Poi in campo cercavo di dare qualcosa in più". Totti: "Mondiale 2006? Volevo fare il cucchiaio contro l'Australia, poi..." Totti ha poi parlato del Mondiale del 2006: "Il rigore contro l'Australia?

Come scrive ilmessaggero.it: Totti ritorna in campo? L'offerta della nazionale di calcio a 7 per i Mondiali in Brasile - Il mio sogno, non so quanto proibito, è quello di avere Francesco Totti come capitano e portabandiera ... e la proposta di Montemurro, un torneo mondiale da capitano in una competizione di ...