Napoli primo in Europa Conte meglio di Atletico Madrid e Psg

Ilè appena diventatoinin una statistica clamorsa:anche die Paris Saint-Germain.Ilha battuto per 3-0 l’Empoli, riuscendo così nella missione di accorciare a -3 dall’Inter capolista. Gli azzurri continuando così a sognare la vittoria dello Scudetto e lanciano un messaggio chiarissimo alla concorrenza.Spiccano nella vittoria di ieri le prestazioni di uomini offensivi come Lukaku e McTominay, con ilautore di un gol e due assist e il secondo protagonista con una doppietta. Molto bene anche le prestazioni in difesa, orfana dello squalificato Di Lorenzo e dell’infortunato Buongiorno.miglior difesa in: il datoL’ottima prova in difesa di ieri è una vera e propria incoronazione per ilche diventa la miglior difesa intenendo conto dei top cinque campionati europei insieme all’Atheltic Bilbao.