Gli Stati Uniti bloccano il comunicato G7 sul attacco russo a Sumy per negoziati con Mosca

Stati Uniti hanno rifiutato di sostenere un comunicato di condanna del G7 all'attacco russo a Sumy citando il desiderio di continuare le trattative con Mosca. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione Trump ha detto agli alleati che non avrebbe firmato il comunicato di denuncia dell'attacco perché "stava lavorando per preservare lo spazio per negoziare la pace". Il Canada, che ha la presidenza del G7, ha quindi detto agli alleati che senza il sostegno americano sarebbe stato impossibile procedere con il comunicato. Quotidiano.net - Gli Stati Uniti bloccano il comunicato G7 sull'attacco russo a Sumy per negoziati con Mosca Leggi su Quotidiano.net Glihanno rifiutato di sostenere undi condanna del G7 all'citando il desiderio di continuare le trattative con. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione Trump ha detto agli alleati che non avrebbe firmato ildi denuncia dell'perché "stava lavorando per preservare lo spazio per negoziare la pace". Il Canada, che ha la presidenza del G7, ha quindi detto agli alleati che senza il sostegno americano sarebbe stato impossibile procedere con il

Potrebbe interessarti anche:

Tutto quello che sappiamo sul tanto atteso crossover di One Chicago in onda mercoledì 29 gennaio negli Stati Uniti

I fan dell’universo di One Chicago possono finalmente prepararsi per uno degli eventi più attesi dell’anno: il crossover epico che unirà i personaggi di Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. ...

Le merci cinesi penalizzate al 54%. «Bullismo unilaterale» degli Stati uniti

Il giorno della liberazione assomiglia a una condanna, in Asia. I dazi di Donald Trump colpiscono indiscriminatamente tutti, da quelli che Washington vede come nemici a quelli che ha sempre […] The ...

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina)

C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì...

Borse oggi, le news dopo i dazi. Cina blocca consegne Boeing, Ue: con Usa non è dialogo tra sordi. Gli Stati Uniti bloccano il comunicato G7 sull'attacco russo a Sumy per negoziati con Mosca. I primi effetti dei dazi di Trump: Audi passa alle maniere forti. Stati Uniti, Trump blocca i finanziamenti statunitensi per due iniziative di cybersicurezza. Dazi Trump, Stellantis sospende 900 dipendenti Usa: ferme 2 fabbriche in Canada e Messico. Ucraina: Trump blocca gli aiuti. Kiev indignata. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Gli Stati Uniti bloccano una risoluzione dell'Onu per un cessate il fuoco a Gaza - Gli Stati Uniti hanno posto il veto su una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, perché la risoluzione di mercoledì non prevedeva l ...

Nota di msn.com: Natale a rischio, bloccati i voli American Airlines: cosa sta succedendo - La giornata del 24 dicembre ha segnato un momento critico per il trasporto aereo negli Stati Uniti, quando la Federal ... Airlines American Airlines ha comunicato la situazione sui propri canali ...

informazione.it riferisce: Stati Uniti shock: «Bloccate tutti gli ordini di vini europei, rischio dazi Trump alto» - Bloccate ordini vini europei dazi trump. La tensione commerciale tra Stati Uniti ed Europa, con la minaccia di nuovi dazi di Trump sui vini europei, mette in allerta anche gli operatori americani ...