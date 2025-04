Il governo punta sul terzo polo bancario niente golden power su Mps per Mediobanca

governo italiano dà di fatto il via libera all’ops di Mps su Mediobanca: la banca senese ha comunicato ieri la decisione della presidenza del Consiglio di non esercitare il golden power. Si tratta della prima autorizzazione dall’annuncio dell’offerta che apre la strada all’operazione del terzo polo bancario. La decisione del governo era scontata, vero, ma non di poco conto. Perché proprio il ministero dell’Economia eserciterà un ruolo chiave nell’assemblea del 17 aprile, quando i soci di Mps sono chiamati a votare l’aumento di capitale necessario per il deal.Il Mef, con l’11,7%, è il primo azionista e quasi certamente voterà a favore dell’operazione, che sappiamo essere condivisa dalla maggioranza. Con un doppio obiettivo: da una parte creare il terzo polo bancario, magari sotto l’influenza dello stesso governo; dall’altra bloccare l’alleanza tra Generali e i francesi di Natixis, per evitare che il gruppo assicurativo possa perdere la sua italianità. Lanotiziagiornale.it - Il governo punta sul terzo polo bancario: niente golden power su Mps per Mediobanca Leggi su Lanotiziagiornale.it Nessun colpo di scena. Ilitaliano dà di fatto il via libera all’ops di Mps su: la banca senese ha comunicato ieri la decisione della presidenza del Consiglio di non esercitare il. Si tratta della prima autorizzazione dall’annuncio dell’offerta che apre la strada all’operazione del. La decisione delera scontata, vero, ma non di poco conto. Perché proprio il ministero dell’Economia eserciterà un ruolo chiave nell’assemblea del 17 aprile, quando i soci di Mps sono chiamati a votare l’aumento di capitale necessario per il deal.Il Mef, con l’11,7%, è il primo azionista e quasi certamente voterà a favore dell’operazione, che sappiamo essere condivisa dalla maggioranza. Con un doppio obiettivo: da una parte creare il, magari sotto l’influenza dello stesso; dall’altra bloccare l’alleanza tra Generali e i francesi di Natixis, per evitare che il gruppo assicurativo possa perdere la sua italianità.

Potrebbe interessarti anche:

Il governo punta sul terzo polo bancario: niente golden power su Mps per Mediobanca

Nessun colpo di scena. Il governo italiano dà di fatto il via libera all’ops di Mps su Mediobanca: la banca senese ha comunicato ieri la decisione della presidenza del Consiglio di non esercitare il ...

Covid, esplode lo scandalo mascherine cinesi contraffatte. Fdl punta il dico contro il governo Conte

Roma, 19 febbraio 2025 – Nei lavori della commissione Covid “sta emergendo uno scandalo” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha ...

Forza Italia: Tajani conferma terzo posto e fedeltà al governo

"Forza Italia gode di ottima salute, siamo il terzo partito in Italia e la seconda forza del centrodestra, siamo leali con il governo, ma non rinunceremo mai alle nostre idee, non piegheremo la testa ...

Il governo punta sul terzo polo bancario: niente golden power su Mps per Mediobanca. Montepaschi al centro del terzo polo bancario: la regia del governo. Unicredit punta a Banco Bpm. Lo stop di Giorgetti. Melonibank | Il patriottismo finanziario del governo, e l’incredibile silenzio dell’opposizione. Terzo polo bancario, Monte dei Paschi punta Mediobanca: il ruolo di Caltagirone e Del Vecchio. Le mosse di Meloni, il ruolo di Forza Italia: la corsa per occupare il Centro. Ne parlano su altre fonti

Scrive informazione.it: Il governo punta sul terzo polo bancario: niente golden power su Mps per Mediobanca - Il governo decide di non esercitare il golden power per l'ops di Mps su Mediobanca, in una partita che le destre guardano da vicino. Nessun colpo di scena. Il governo italiano dà di fatto il via liber ...

msn.com comunica: Terzo Polo e centrodestra litigano. La Nuova Fenice stasera per Ricci - E’ ormai certo che non tornerà il sereno, anzi, il terzo polo con Sandro Antonelli, Base popolare e Achille Ginnetti correrà da solo, contro le Liste civiche da sempre di Dino Latini.

Si apprende da msn.com: Terzo polo bancario, Monte dei Paschi punta Mediobanca: il ruolo di Caltagirone e Del Vecchio - Dopo Unicredit che aveva messo nel mirino Bpm, ora anche Mps cerca le luci della ribalta allo scopo di creare il terzo polo bancario italiano ... Monte Paschi dopo il Governo che invece detiene ...