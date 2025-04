Nel uovo di Pasqua ci sono gli autovelox il calendario dei controlli

Pasqua, proseguono i controlli della Polizia Stradale sulle Statali della Lombardia mediante l'utilizzo degli autovelox.La finalità delle operazioni, assolutamente trasparenti, è smascherare comportamenti inadeguati e. Leccotoday.it - Nell'uovo di Pasqua ci sono gli autovelox: il calendario dei controlli Leggi su Leccotoday.it Nonostante la pioggia che caratterizza la settimana alla vigilia di, proseguono idella Polizia Stradale sulle Statali della Lombardia mediante l'utilizzo degli.La finalità delle operazioni, assolutamente trasparenti, è smascherare comportamenti inadeguati e.

Meteo Milano e Lombardia, da domenica pioggia no stop e Pasqua e Pasquetta sono a rischio

Milano 11 aprile 2025 - Al lungo ponte di Pasqua mancano ancora una decina di giorni e più che di previsioni meteo bisogna parlare di tendenza. Le premesse comunque non vi faranno saltare di gioia ...

Pasqua 2025: Venerdì Santo, Grassina rievoca la Passione sul Calvario. Chi sono gli attori e i registi

Venerdì 18 aprile 2025, ossia il Venerdì Santo, tornerà a Grassina la Rievocazione della Passione di Cristo. Il miracolo della "Resurrezione di Lazzaro" così come venne dipinto da Giotto ...

Clandestini in Albania, la sinistra accusa: “Ammanettati”. Salvini: “Dovevamo regalargli l’uovo di Pasqua?”

“Alcuni giornali hanno ingigantito una notizia fin banale, ovvero quella di 40 immigrati clandestini, condannati, con precedenti e in attesa di espulsione, sono stati trasferiti trasferiti in ...

