CNA Campania Nord aderisce al progetto Power Generation integrazione e lavoro nelle energie rinnovabili

Campania per favorire l’inserimento lavorativo degli immigrati nel settore dell’energia pulita attraverso formazione e sinergie con le imprese locali.Non c’è integrazione senza lavoro: è con questo spirito che CNA Campania Nord ha sottoscritto l’accordo per l’adesione al cluster locale con CIDIS, Regione Campania per il progetto Power Generation finanziato dalla Commissione Europea programma Amif 2023.L’obiettivo del progetto è quello di migliorare l’occupabilità degli immigrati dei Paesi Terzi nel settore delle energie rinnovabili e del recupero delle energie attraverso esperienze pilota di formazione e inserimento in aziende locali del settore.Per la Regione ha firmato l’intesa l’UOD Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione, mentre per il CIDIS Impresa sociale ETS , la Rappresentante Legale Maria Teresa Terreri. Puntomagazine.it - CNA Campania Nord aderisce al progetto Power Generation: integrazione e lavoro nelle energie rinnovabili Leggi su Puntomagazine.it Firmato l’accordo con CIDIS e Regioneper favorire l’inserimento lavorativo degli immigrati nel settore dell’energia pulita attraverso formazione e sinergie con le imprese locali.Non c’èsenza: è con questo spirito che CNAha sottoscritto l’accordo per l’adesione al cluster locale con CIDIS, Regioneper ilfinanziato dalla Commissione Europea programma Amif 2023.L’obiettivo delè quello di migliorare l’occupabilità degli immigrati dei Paesi Terzi nel settore dellee del recupero delleattraverso esperienze pilota di formazione e inserimento in aziende locali del settore.Per la Regione ha firmato l’intesa l’UOD Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione, mentre per il CIDIS Impresa sociale ETS , la Rappresentante Legale Maria Teresa Terreri.

Potrebbe interessarti anche:

Rischio eruzione: "Meglio restare nelle aree interne della Campania che andare al Nord"

“Dopo i comuni vesuviani di Ercolano, Cercola, Terzigno, Ottaviano, è stato firmato stamattina un nuovo protocollo d'intesa tra il Comune di Boscoreale e la Fondazione Convivenza Vesuvio, con il ...

CNA Federmoda Campania alla Bit di Milano, Toscano: “Un onore rappresentare l’eccellenza campana”

Aldo Toscano, presidente CNA Federmoda Campania: “La nostra regione sta vivendo un periodo di straordinaria crescita” Napoli. «È, come sempre, un onore rappresentare la regione Campania ...

Campania ultima in Italia per aspettativa di vita: pesa calo natalità e fuga al Nord

NAPOLI – La Campania, nonostante un sensibile miglioramento, resta la regione con la più bassa speranza di vita in Italia, sia per gli uomini (79,7 anni) che per le donne (83,8 anni). È quanto ...

CNA Campania Nord aderisce al progetto Power Generation: integrazione e lavoro nelle energie rinnovabili. Maschere e giochi per bambini, al Vomero dal 21 febbraio arriva il Carnevale Napoletano. Camera di commercio di Napoli, round a Fiola. «Giusta l'esclusione delle associazioni». Napoli, fiera del cioccolato in piazza Dante. Il Carnevale Napoletano al Vomero a Napoli. Ne parlano su altre fonti

Segnala casertafocus.net: POLIZZE CATASTROFALI - Il presidente di CNA Campania Nord: norma frettolosa che nasce senza un vero confronto con le imprese, serve proroga - E’ il neo presidente di CNA Campania Nord Rodolfo Simone a spiegare le ragioni che hanno spinto la Confederazione a chiedere una proroga al governo. «E’ necessario dare alle aziende la ...

Come scrive civonline.it: La Cna di Viterbo e Civitavecchia aderisce alla cordata per Semi di pace - Luca Bondi e il segretario territoriale Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, ha avuto un importante esito. L'organizzazione che rappresenta le piccole e medie imprese, si farà ...

Riporta newtuscia.it: Cna Viterbo e Civitavecchia aderisce a “Una cordata per Semi di Pace” - Luca Bondi e il segretario territoriale CNA di Viterbo e Civitavecchia, dott. Attilio Lupidi, ha avuto un importante esito. L’organizzazione che rappresenta le piccole e medie imprese ...