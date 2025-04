Dazi portavoce Ue Con Usa non è dialogo tra sordi Trump attacca Cina Vuole fregarci

Dazi voluti da Donald Trump "non è stato un dialogo tra sordi", ma un incontro "molto focalizzato e produttivo". A dirlo il portavoce della Commissione Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Quello di ieri tra il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic e le controparti americane a Washington suivoluti da Donald"non è stato untra", ma un incontro "molto focalizzato e produttivo". A dirlo ildella Commissione Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. .

Portavoce, UE critica dazi USA, promette di “rispondere con fermezza” se presa di mira

Ieri la Commissione europea ha criticato i dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump a tre Paesi, affermando che essi disturbano il commercio globale e sono dannosi per tutti, ...

Trump: “Imporrò dazi all’Ue, ci ha trattati malissimo”. Il portavoce della Commissione: “Pronti a difenderci”

“Sicuramente“. Così Donald Trump, parlando ai reporter nello Studio Ovale, ha confermato l’intenzione di imporre dazi sulle importazioni anche dall’Unione europea, dopo l’entrata in vigore dal 1° ...

Cina: portavoce Esteri informa su coordinamento con UE su ulteriori dazi USA

La Cina e’ pronta a collaborare con la comunita’ internazionale, compresa l’UE, per difendere le regole, l’equita’ e la giustizia del commercio internazionale, ha dichiarato ieri un portavoce del ...

