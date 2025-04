John Elkann Stellantis affronta un 2024 difficile nuovo CEO entro il 2025

2024 non è stato un buon anno per Stellantis. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più deludente". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo ad Amsterdam l'assemblea degli azionisti. Elkann ha confermato che la nomina del nuovo amministratore delegato è prevista entro la prima metà del 2025. "Con l'attuale percorso di tariffe dolorose e regolamenti troppo rigidi, l'industria automobilistica americana ed europea è a rischio", ha detto il presidente di Stellantis. "Sarebbe una tragedia, perché l'industria automobilistica è fonte di posti di lavoro, innovazione e comunità forti. Ma non è troppo tardi se gli Stati Uniti e l'Europa intraprendono le azioni urgenti necessarie per promuovere una transizione ordinata. Quotidiano.net - John Elkann: Stellantis affronta un 2024 difficile, nuovo CEO entro il 2025 Leggi su Quotidiano.net "Vorrei iniziare dicendo che ilnon è stato un buon anno per. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più deludente". Lo ha detto, presidente di, aprendo ad Amsterdam l'assemblea degli azionisti.ha confermato che la nomina delamministratore delegato è previstala prima metà del. "Con l'attuale percorso di tariffe dolorose e regolamenti troppo rigidi, l'industria automobilistica americana ed europea è a rischio", ha detto il presidente di. "Sarebbe una tragedia, perché l'industria automobilistica è fonte di posti di lavoro, innovazione e comunità forti. Ma non è troppo tardi se gli Stati Uniti e l'Europa intraprendono le azioni urgenti necessarie per promuovere una transizione ordinata.

Gli affari di Stellantis negli Usa passano da Bernie Moreno: chi è il senatore repubblicano su cui punta il gruppo di John Elkann

Si chiama Bernie Moreno l'uomo su cui punta Stellantis per risollevare le vendite negli Stati Uniti. Il senatore repubblicano, al suo primo mandato al Congresso, è il vero promotore del ...

John Elkann in Parlamento a marzo: riferirà alla Camera sul piano industriale di Stellantis. Le opposizioni esultano: «Finalmente»

Si terrà mercoledì 19 marzo l'audizione in Parlamento di John Elkann. Dopo mesi di pressing da parte della politica, il presidente del gruppo Stellantis ha fatto sapere di essere finalmente ...

Stellantis, John Elkann in Parlamento il 19 marzo

Il prossimo 19 marzo John Elkann andrà in audizione in Parlamento. Lo ha comunicato, in una nota, il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive della Camera ...

Stellantis, John Elkann: il 2024 è stato un anno deludente, ma il rilancio è già iniziato. Assemblea al via - In assemblea ad Amsterdam il presidente esecutivo fa il punto sulla transizione dopo l'uscita di Tavares: nuovo ceo entro metà 2025, in corso scelte decisive ...

Stellantis: Elkann, con dazi e regole rigide industria Usa e Europa a rischio - "In Europa, le normative sulle emissioni di CO2 hanno imposto un percorso irrealistico di elettrificazione, scollegato dalla realtà del mercato. In ...

Stellantis, John Elkann affronta il Parlamento: "Il merito dell'Italia e degli italiani" - In veste di "responsabile della gestione operativa di Stellantis", John Elkann si è presentato alla Camera e al Senato, alle rispettive Commissioni riunite Attività produttive. Al centro la ...