Milan sfumato oggi il GUP si esprime sul rinvio a giudizio di Paratici

Paratici scadrà il prossimo 20 luglio, questo significa che, fino a quel momento, dovrà operare da direttore. Leggi su Calciomercato.com La squalifica di 30 mesi per Fabioscadrà il prossimo 20 luglio, questo significa che, fino a quel momento, dovrà operare da direttore.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan favorito per la volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Tirreno-Adriatico. La carovana lascia Camaiore per dirigersi verso Follonica in ...

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Como e Milan-Lazio in diretta e streaming: gli orari

Le partite di Serie A in diretta tv e streaming di domenica 2 marzo 2025: si parte alle ore 12:30 con Monza-Torino, alle 15:00 Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli e alle 18:00 c'è Roma-Como. Alle 20:45 ...

Serie A, oggi il derby Milan-Inter ma anche Roma-Napoli: le partite

Ventitreesima giornata di Serie A che non ruota solo attorno al derby Milan-Inter. La stracittadina delle ore 18 è certamente il piatto forte della domenica di campionato, ma in posticipo (subito ...

Milan sfumato, oggi il GUP si esprime sul rinvio a giudizio di Paratici. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Milan, il capo ultrà Lucci al GUP: "Non ho fatto i soldi con la curva, parlavo con Berlusconi di calcio" - Il capo ultrà del Milan ... da sei mesi, oggi si è fatto interrogare nell'aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore. Queste le sue dichiarazioni dinnanzi al GUP, riportate dall ...

Segnala msn.com: Milan, è fatta per Gimenez: sfuma di conseguenza la pista Lucca - tanto che già nella giornata di oggi il giocatore è atteso a Milano per svolgere poi le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Milan. A questo punto sfuma la pista Lucca ...

Riporta calciomercatoweb.it: Milan, novità sul nuovo allenatore: Allegri è già sfumato - Un altro tecnico rischia di scippare la panchina del Milan ad Allegri ... Eppure questo affare pare rischia di sfumare a causa anche della scelta del club di puntare su Paratici.