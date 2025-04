Iltempo.it - Soumahoro, quanti voti prende la sua lista islamista e cosa significa

Il centrodestra stravince le elezioni amministrative di Monfalcone, che è stato una sorta di laboratorio per un partito nazionale islamico. Il Comune friulano, polo industriale sede dei principali cantieri navali italiani, ha visto la corsa dellaItalia Plurale promossa da Aboubakar, ma il risultato alle urne è stato ben al di sotto delle attese del parlamentare ex Avs, passato al Misto dopo lo scandalo delle coop di moglie e suocera. I dati. Luca Fasan, appoggiato dalle liste "Lega per Fasan Sindaco", "Cisint per Monfalcone - Fasan Sindaco" "Fratelli d'Italia per Fasan Sindaco" "Forza Italia - Fasan Sindaco" e "Il popolo della famiglia" è stato eletto sindaco del Comune di Monfalcone con 8272, pari al 70,87 per cento delle schede valide. Diego Moretti delle liste "Partito Democratico", "Monfalcone civica e solidale", "Insieme per Moretti" e "Progressisti per Monfalcone" ha ottenuto 3057pari al 26,19 per cento.