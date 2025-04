Elezioni a Monfalcone centrodestra stravince comunali flop lista islamica

centrodestra vince le Elezioni comunali a Monfalcone, mentre è un flop per la lista islamica che si era presentata al voto. Secondo quanto si legge sul sito web della regione Friuli Venezia Giulia, è Luca Fasan, appoggiato da cinque liste del centrodestra, il nuovo sindaco di Monfalcone con 8.272 voti, pari al .L'articolo Elezioni a Monfalcone, centrodestra stravince comunali: flop lista islamica proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso” Leggi su .com (Adnkronos) – Ilvince le, mentre è unper lache si era presentata al voto. Secondo quanto si legge sul sito web della regione Friuli Venezia Giulia, è Luca Fasan, appoggiato da cinque liste del, il nuovo sindaco dicon 8.272 voti, pari al .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaSardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”

Potrebbe interessarti anche:

Elezioni a Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi

I partiti ancora non sciolgono la riserva L'articolo Elezioni a Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi sembra essere il primo su ...

Elezioni Ceccano 2025, dopo più di 30 anni tornano le primarie del centrodestra: ecco i due candidati

Per la prima volta dopo più di 30 anni il centrodestra terrà le primarie per la scelta del candidato a sindaco di Ceccano. Sono due i candidati: Ugo Di Pofi e Stefano Gizzi. Il primo nome è ...

Centrodestra vince le elezioni in Groenlandia: spinta verso l'indipendenza

L'opposizione di centrodestra ha vinto le elezioni legislative in Groenlandia. Lo ha riferito il canale pubblico groenlandese Knr. Il voto è stato contraddistinto da un'ondata di nazionalismo per ...

Elezioni a Monfalcone, centrodestra stravince comunali: flop lista islamica. Monfalcone resta a destra: nella multietnica città-cantiere trionfa la Lega. La lista islamica si ferma sotto il 3%. Monfalcone, stravince il centrodestra: flop della lista islamica sponsorizzata da Soumahoro a oltre metà sezioni scrutinate. Darderi, esordio vincente a Monaco: O’Connell battuto. Tumori, è italiano il primo avatar per formazione oncologi. Idi Roma inaugura il Cedri, Centro per la dermatologia rigenerativa e immunologica. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Elezioni a Monfalcone, centrodestra stravince comunali: flop lista islamica - (Adnkronos) - Il centrodestra vince le elezioni comunali a Monfalcone, mentre è un flop per la lista islamica che si era presentata al voto. Secondo quanto si legge sul sito web della regione Friuli V ...

Si apprende da ilsussidiario.net: Eletti Monfalcone e preferenze Elezioni Comunali 2025/ Luca Fasan sindaco: seggi, boom Lega e Centrodestra - Seggi eletti Monfalcone e preferenze sindaco Luca Fasan: risultati Elezioni Comunali 2025. Maggioranza Cdx con Lega al top: flop lista islamica ...

Come scrive notizie.it: Risultati elezioni comunali Monfalcone: Fasan domina la scena, Mattiuzza eletto a Nimis - Le urne di Monfalcone hanno parlato: dai risultati delle elezioni comunali emerge il trionfo di Fasan. Numeri chiari, clima già da festeggiamenti.