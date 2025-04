Tunnel Madonna della Guardia cantiere sospeso per le festività lavori al rush finale

lavori al Tunnel Madonna della Guardia, lungo la statale 523 del Colle di Cento Croci: Regione Liguria, Anas, città metropolitana di Genova e i sindaci del territorio hanno confermato lo stop alle attività di cantiere dalle ore 6 del 18 aprile fino al 4 maggio incluso. Genovatoday.it - Tunnel Madonna della Guardia, cantiere sospeso per le festività: lavori al rush finale Leggi su Genovatoday.it Sospensione temporanea deial, lungo la statale 523 del Colle di Cento Croci: Regione Liguria, Anas, città metropolitana di Genova e i sindaci del territorio hanno confermato lo stop alle attività didalle ore 6 del 18 aprile fino al 4 maggio incluso.

Tunnel Madonna della Guardia, cantiere sospeso per le festività: lavori al rush finale. Tunnel Madonna Guardia, confermato stop cantiere nelle festività. Lavori sospesi nel tunnel Madonna della Guardia durante Pasqua e i ponti per agevolare la viabilità nel Tigullio. Lavori tunnel Madonna della Guardia: da settembre tornano le chiusure con nuovi orari. Galleria Madonna della Guardia, ecco la pianificazione estiva dei lavori. Apertura h24 nel clou dell'estate. Gallerie di Torza, da lunedì senso unico alternato durante il giorno.

