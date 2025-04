Processo Reset condannato a 14 anni per le estorsioni del clan arrestato Francesco Viola

condannato a 14 anni, un mese e quattro giorni di reclusione nell'ambito del Processo scaturito dall'operazione Reset, Francesco Viola, 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Latina. Era stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere, rapina, estorsione e spaccio di stupefacenti. Latinatoday.it - Processo Reset, condannato a 14 anni per le estorsioni del clan: arrestato Francesco Viola Leggi su Latinatoday.it a 14, un mese e quattro giorni di reclusione nell'ambito delscaturito dall'operazione, 43, è statodai carabinieri di Latina. Era stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere, rapina, estorsione e spaccio di stupefacenti.

Potrebbe interessarti anche:

Processo Sidogas, De Cesare condannato a un anno per omesso versamento

Giannandrea De Cesare, ex numero uno di Sidigas, è stato condannato a un anno di reclusione, con sospensione della pena, per il mancato pagamento delle ritenute fiscali relative alle dichiarazioni ...

Daniele Rugani ubriaco alla guida, il processo finisce male: l’ex Juventus condannato in tribunale

Daniele Rugani, ex calciatore della Juventus ora all’Ajax, è stato condannato da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza. Il difensore classe 1994 dovrà scontare una pena di 6 mesi di ...

“Ha ucciso Tatiana”. Condannato Calligaris nel processo infinito

La donna fu ammazzata a Manzano nel 2008: dopo sei dibattimenti la corte d’appello di Venezia ha confermato 16 anni per il compagno

PROCESSO "RESET": IN CARCERE FRANCESCO VIOLA, CESSATO IL REGIME DEI DOMICILIARI. Collaboratori di giustizia condannati: nessuno sconto per Maestri e Barone nel processo “Reset”. "Reset", dieci secoli di condanne e 37 assoluzioni. Il primo verdetto sulla 'ndrangheta cosentina. Processo Reset, condanne e assoluzioni dopo la sentenza del rito abbreviato | NOMI. ’Ndrangheta, raffica di condanne nel processo Reset: pene pesanti per i boss, assolto l’assessore di Cosenza De Cicco – NOMI ·. "Reset": la Cassazione annulla la condanna di Giovanni Ciaravino. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Ucciso durante rissa, imputato condannato a 14 anni e 8 mesi - (ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Il gup Lorenzo Chiaramonte, in abbreviato, ha condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione ... I familiari della vittima, parte civile al processo, hanno sempre ...

Nota di msn.com: Messina Denaro, condannato a 14 anni il prestanome Andrea Bonafede. Chiesti 15 anni per l'amante del boss - Andrea Bonafede condannato a 14 anni. Il gup di Palermo ha emesso ... Oggi la Procura, in un separato processo, ha chiesto la condanna a 15 anni per la cugina del geometra, Laura Bonafede, amante ...

Segnala abruzzo24ore.tv: Anziano getta la moglie dal ponte: condannato a 14 anni - Nel dicembre 2023, la Corte d'Assise di Lanciano aveva condannato Bernardone a 14 anni di reclusione, concedendogli le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La difesa aveva sostenuto ...