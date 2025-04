Teatro Augusteo That’s Napoli Show …Mistery in scena dal 25 aprile

Teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) si riempie di note, melodie, voci e canzoni che prendono vita nel “That’s Napoli Show .Mistery”, in scena da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio.Un spettacolo coinvolgente, diretto dal M.° Carlo Morelli, con la partecipazione di Veronica Mazza e Diego Sommaripa. Testi e regia di Eduardo Tartaglia.Una curiosa e inquietante spettatrice, a sipario chiuso, informa il pubblico di aver saputo da fonte certa che, all’insaputa di tutti gli artisti, gli spettatori assisteranno e parteciperanno a un evento storico, un decisivo banco di prova in cui è in gioco il futuro della Musica. questo l’incipit di una messa in scena che prevede circa due ore di musica e canzoni meravigliose, intervallate da momenti di irresistibile comicità, nella speranza di offrire al pubblico un’emozione che si nutra anche di riflessioni non superficiali sull’Arte e il suo significato. Anteprima24.it - Teatro Augusteo: “That’s Napoli Show …Mistery” in scena dal 25 aprile Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl palcoscenico del, Piazzetta duca d’Aosta 263) si riempie di note, melodie, voci e canzoni che prendono vita nel “.Mistery”, inda venerdì 25a domenica 4 maggio.Un spettacolo coinvolgente, diretto dal M.° Carlo Morelli, con la partecipazione di Veronica Mazza e Diego Sommaripa. Testi e regia di Eduardo Tartaglia.Una curiosa e inquietante spettatrice, a sipario chiuso, informa il pubblico di aver saputo da fonte certa che, all’insaputa di tutti gli artisti, gli spettatori assisteranno e parteciperanno a un evento storico, un decisivo banco di prova in cui è in gioco il futuro della Musica. questo l’incipit di una messa inche prevede circa due ore di musica e canzoni meravigliose, intervallate da momenti di irresistibile comicità, nella speranza di offrire al pubblico un’emozione che si nutra anche di riflessioni non superficiali sull’Arte e il suo significato.

Potrebbe interessarti anche:

Umberto Tozzi porta il suo tour al Teatro Augusteo di Napoli

Dopo un tour mondiale in quattro continenti, Umberto Tozzi porta la sua musica al Teatro Augusteo di Napoli. Con i suoi 50 anni di carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel ...

Teatro Augusteo, Giancarlo Gallo in scena con “Reginella…sono Libero”

Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 25 febbraio alle ore 21, al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca d’Aosta 263), Gianfranco Gallo sarà protagonista in “Reginella…sono Libero”, un ‘sogno’ in ...

Teatro: Gianfranco Gallo in scena all’Augusteo con “Reginella …sono Libero”

Martedì 25 febbraio alle ore 21, al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca d’Aosta 263), Gianfranco Gallo sarà protagonista in “Reginella …sono Libero”, un ‘sogno’ in parole e musica tra le ...

"Fame-Saranno famosi" la Prima del musical che inaugura la stagione 2024/25 del teatro Augusteo a Napoli. TEATRO AUGUSTEO. PAOLO CAIAZZO in scena con “I promessi suoceri”. L'arte di Morelli: "Metto insieme John Lennon e Pino Daniele". Eventi a Napoli da non perdere durante la settimana dal 27 marzo al 1 aprile 2023: il Lunedì di. Napoli. Teatro Augusteo. Facciamo l´amore. Gianluca Guidi. Lorenza Mario.. Ne parlano su altre fonti