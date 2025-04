The Couple retroscena su Jasmine Carrisi e subito polemiche Ma non è che…

Couple è giunta alla sua seconda puntata in diretta, infatti nella serata del 14 aprile Ilary Blasi è ritornata su Canale 5 per presentare il reality. Ma i risultati non sono stati esaltanti con ascolti tv abbastanza deludenti. Intanto, sta emergendo una clamorosa indiscrezione sul conto di Jasmine Carrisi, che gioca in coppia con Pierangelo.Jasmine Carrisi, stando a questo retroscena che arriva al di fuori di The Couple, non dovrebbe essere eliminata nella prossima puntata ma nemmeno in seguito. Infatti, c'è chi ha messo in mezzo altre persone che potrebbero influire sull'andamento della giovane nella trasmissione di Canale 5.Leggi anche: "Devo dirvi di me". Jasmine Carrisi, a The Couple fuori tutta la verità. E le lacrimeThe Couple, perché Jasmine Carrisi non dovrebbe essere eliminata Su X, ex Twitter, alcuni utenti hanato le dinamiche di The Couple e chi si è soffermato su Jasmine Carrisi ha dato un'opinione netta sulla ragazza.

The Couple, Antonino Spinalbese svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Ecco perché ho accettato"

Antonino Spinalbese è un concorrente ufficiale di The Couple. Ecco cosa ha rivelato l'ex protagonista del Grande Fratello Vip circa la sua decisione di partecipare al nuovo reality game di Canale 5.

The Couple, Jasmine e Antonino sempre più vicini! Retroscena e segnalazioni

C’è qualcosa tra Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese a The Couple? Mentre lei partecipa con il suo migliore amico ed ex fidanzato Pierangelo Greco, il famoso parrucchiere è in coppia con Andrea ...

Brigitta Boccoli a The Couple: L’Assurdo Retroscena Sul Marito!

Brigitta Boccoli racconta un incredibile aneddoto su un episodio accaduto con il marito Stefano Orfei. Ecco che cosa è successo! Nel dietro le quinte di The Couple, un’ombra misteriosa si ...

