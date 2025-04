Scommesse il terapista di Fagioli contro Abodi Scandaloso critica i calciatori e promuove la pubblicità dell’azzardo

Ci sono ben 12 calciatori indagati, oltre ad altre persone accusate di far parte del cosiddetto "sistema Elysium", dal nome della gioielleria milanese che sarebbe stata usata per 'coprire' i debiti accumulati.

