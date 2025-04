Cina Vietnam istruzione professionale transfrontaliera unisce culture

istruzione professionale transfrontaliera Cina-Vietnam nella contea di Hekou, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, e’ fiorita, diventando un ponte vitale per lo scambio culturale tra i due Paesi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6096157/6096157/2025-04-15/Cina-Vietnam-istruzione-professionale-transfrontaliera-unisce-culture Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-Vietnam: istruzione professionale transfrontaliera unisce culture Leggi su Romadailynews.it Negli ultimi anni, l’nella contea di Hekou, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, e’ fiorita, diventando un ponte vitale per lo scambio culturale tra i due Paesi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6096157/6096157/2025-04-15/Agenzia Xinhua

