Race for the cure presentata la 26esima edizione

presentata al Coni a Roma la 26esima edizione della 'Race for the cure' di Komen Italia che si svilupperà dall'8 all'11 maggio. Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi le testimonial. La lotta al cancro al seno, con gli screening gratuiti e la prevenzione, ma anche sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento.

Race for the cure, presentata la 26esima edizione. Al via la 26esima edizione della Race for the Cure. Race for the cure, presentata la 26esima edizione a Roma. Race for the Cure 2025, l’evento al Circo Massimo. Nuii e Maxibon scendono in campo al fianco di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno in occasione della Race for the Cure. Onorato: "Race for the cure è onda rosa che travolgerà Roma" - Video. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Race for the Cure, l'onda rosa per la lotta al tumore al seno torna a Roma: un'edizione da Giubileo - Corre per la 26esima volta, a Roma, la Race for the Cure 2025 e, stando ai successi degli ultimi anni, sarà un’edizione da record. Lo scorso ...

Scrive msn.com: Race for the cure, presentata la 26esima edizione - (Adnkronos) - La lotta al cancro al seno, con gli screening gratuiti e la prevenzione, ma anche sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. E' stata presentata al Coni a Roma la 26esima ed ...

Nota di ilsole24ore.com: Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 15 aprile - EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenza stampa di presentazione della 26esima edizione della 'RACE FOR THE CURE', in programma dal 8 al 11 ...