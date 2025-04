Inzaghi A parte 3 tutti a disposizione Rinnovo Io felice all’Inter

Inzaghi ha raggiunto i colleghi nella sala stampa di Appiano Gentile. Le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco. Prima di entrare in sala stampa, ha parlato a Sky Sport.CONFERENZA STAMPA Inzaghi ALLA VIGILIA DI INTER-BAYERN MONACOCONFERENZA Inzaghi – Le parole di Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco.Come vivi questo momento perché l’attenzione del mondo del calcio è su di te e sulla tua squadra. Come gestisci questa tensione?Più che tensione c’è grande orgoglio. Con questi ragazzi e con questa società per come si sta sviluppando questa stagione. Sarà una partita difficilissima, dimentichiamo il risultato dell’andata ma non la prestazione. Abbiamo palleggiato bene e difeso bene. Conosciamo il valore dell’avversario che è altissimo. Inter-news.it - Inzaghi: «A parte 3 tutti a disposizione! Rinnovo? Io felice all’Inter» Leggi su Inter-news.it Simoneha raggiunto i colleghi nella sala stampa di Appiano Gentile. Le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco. Prima di entrare in sala stampa, ha parlato a Sky Sport.CONFERENZA STAMPAALLA VIGILIA DI INTER-BAYERN MONACOCONFERENZA– Le parole diin conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco.Come vivi questo momento perché l’attenzione del mondo del calcio è su di te e sulla tua squadra. Come gestisci questa tensione?Più che tensione c’è grande orgoglio. Con questi ragazzi e con questa società per come si sta sviluppando questa stagione. Sarà una partita difficilissima, dimentichiamo il risultato dell’andata ma non la prestazione. Abbiamo palleggiato bene e difeso bene. Conosciamo il valore dell’avversario che è altissimo.

Potrebbe interessarti anche:

Inzaghi bestia nera di Gasperini! I precedenti da una parte – CdS

Il confronto tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini pare impari. Il Corriere dello Sport prende in considerazione gli ultimi sette scontri, conclusi tutti con una vittoria del piacentino. MATCH ...

Simone Inzaghi ha più minuti in campo di Douglas Luiz: per lui è in vigore un regolamento a parte

McEnroe pronunciò frasi di ogni genere contro i giudici di sedia (come «non vedi neanche i lacci delle tue scarpe!») ma è ancora ricordato per quella frase del 1981: «You cannot be serious». Almeno ...

Inzaghi sicuro: «Mondiale per Club? Grandissimo orgoglio da parte nostra. L’Inter ambisce al massimo. Ex che rivorrei in squadra? Ecco il mio nome»

Inzaghi non ha dubbi: «Mondiale per Club? Grandissimo orgoglio. L’Inter ambisce al massimo. Ex che rivorrei in squadra? Vi faccio il nome» Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato nel corso ...

Inzaghi: "Sono orgoglioso, c'è tanto sacrificio da parte di tutti". Inter-Cagliari, Inzaghi: "Orgoglioso. Arna super, ero arrabbiato con Thuram perché...". "Scossa Juve, Tudor sembra Inzaghi!": tutti contro l'atipico Motta in tv. Inter-Monaco 3-0: tris di Lautaro Martinez che aggancia Mazzola, Inzaghi vola agli ottavi di Champions. Cassano ricorda cosa accadde all’Inter: “Inzaghi ha fatto passare un inferno a Sanchez”. Inter, Inzaghi prova Correa con Thuram e i 3 diffidati a rischio squalifica per l'Atalanta. Ne parlano su altre fonti

Nota di eurosport.it: Simone Inzaghi dopo Inter-Cagliari 3-1: "Arnautovic e Carlos Augusto straordinari. Bayern Monaco? C'è tanta fiducia" - SERIE A - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 3-1 sul Cagliari. "Tenevamo tanto a questa gara. Sapevamo le difficoltà, ...

Si apprende da msn.com: Capello: "L'obiettivo vero di Inzaghi è la Champions. Capisci che la squadra lo segue quando parla di Triplete" - Simone Inzaghi e il gruppo stanno remando tutti dalla stessa parte, con in testa un obiettivo comune: il bene dell'Inter. E' quanto si percepisce dall'esterno vedendo le prestazioni della squadra ...

Segnala informazione.it: Inter, Inzaghi esulta: arrivano 3 belle notizie per i nerazzurri - Ancora personalizzato, invece, per Stefan de Vrij e Nicola Zalewski, che domani dovrebbero fare una parte dell'allenamento con il resto della squadra. (Fcinternews.it) Le soluzioni di Inzaghi in ...