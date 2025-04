Al via i lavori di una nuova sinagoga a Palermo Lagalla Superiamo le diseguaglianze apriamo al dialogo

lavori per il recupero e il restauro dello storico oratorio di Santa Maria delle Grazie, detta "del Sabato", nel vicolo "Meschita" di via Calderai che sarà destinato ad ospitare la nuova sinagoga a Palermo. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’arcivescovo. Palermotoday.it - Al via i lavori di una nuova sinagoga a Palermo, Lagalla: "Superiamo le diseguaglianze, apriamo al dialogo" Leggi su Palermotoday.it Sono stati consegnati oggi iper il recupero e il restauro dello storico oratorio di Santa Maria delle Grazie, detta "del Sabato", nel vicolo "Meschita" di via Calderai che sarà destinato ad ospitare la. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’arcivescovo.

