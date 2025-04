Serie D Ancona ricorda Totò Mazzarano attraverso i figli Luigi Lucia e Fabiana

Totò" Mazzarano in occasione della presenza dei figli al Del Conero. Un legame tra l'ex difensore della prima Serie A dei biancorossi e la dorica che dura da oltre 30 anniAncona, 14 aprile 2025 – La partita di domenica, la 31esima di Serie D, girone F, conclusasi per l'SSC Ancona con una vittoria finale 3-1 contro Notaresco, oltre ad un ritorno ai tre punti dopo oltre due mesi tra le mura amiche, è stata caratterizzata da un altro momento clou. Oltre l'insolito scenario di vedere la curva nord quasi completamente vuota a causa della contestazione in corso contro la società, pochi minuti prima del fischio d'inizio, l'Ancona ha ricordato Totò Mazzarano. L'ex difensore biancorosso originario di Massafra scomparso poco più di un anno fa a soli 58 anni, stroncato da un male letale, non se ne è mai andato in realtà da quello stadio.

