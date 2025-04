Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Bayern: «Dimarco c’è, dobbiamo partire dalla prestazione dell’andata. Sul mio futuro vi posso dire solo questo»

di Giuseppe ColicchiapreMonaco: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia del quarto di ritorno di Champions LeagueLadi Simone, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia diMonaco, sfida valevole per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League (dopo che l’andata è stata vinta dai nerazzurri per 1 a 2). Laavrà inizio alle ore 14:00, noi diNews24 la seguiremo live.COME VIVOMOMENTO IN CUI L’ATTENZIONE E’ TUTTA SU DI ME E SULLA MIA SQUADRA, COME GESTISCO LA TENSIONE E COME PUO’ DIVENTARE POSITIVA? – «Ioi che più che tensione c’è grande orgoglio per come si sta sviluppando questa stagione. Sappiamo che domani sarà una partita difficilissima, bisogna dimenticare il risultato del campo ma non la