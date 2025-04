Secoloditalia.it - Putin apre a una “pace permanente” con l’Ucraina. L’inviato di Trump: “Potremmo essere a un punto di svolta mondiale”

Leggi su Secoloditalia.it

«La richiesta diè di raggiungere una. Quindi, al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta». Bastano queste parole pronunciate da Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca e uomo di fiducia di Donald, per ribaltare in pochi secondi il tavolo del conflitto russo-ucraino. Dichiarazioni rilasciate in diretta sulla rete americana Fox News, all’indomani del terzo incontro diretto con Vladimir, andato in scena venerdì scorso nella penombra rituale di San Pietroburgo.La strada verso lain UcrainaWitkoff aveva già definito il colloquio con il leader del Cremlino «utile» e «stimolante», lasciando intendere che la strada verso un’intesa non sia più un miraggio. Accanto a lui, c’erano due figure centrali dell’entourageiano: Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev.