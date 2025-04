Marvin Vettori devastato per la morte del fratello Patrick in un rogo 8220Non sarò più lo stesso8221

Marvin Vettori devastato per la morte del fratello Patrick in un incendio sviluppatosi nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento: "Non sarò più lo stesso". Leggi su Fanpage.it per ladelin un incendio sviluppatosi nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento: "Nonpiù lo stesso".

Incendio a Trento: muore a 29 anni Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin

Il rogo è divampato nell’appartamento del giovane. Quando sono arrivati i vigili del fuoco era già morto. Era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio

Trentino, incendio in appartamento, morto il fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori

Tragedia all’alba in Trentino. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. La vittima è Patrick Vettori, noto ...

Marvin Vettori devastato per la morte del fratello Patrick in un rogo: "Non sarò più lo stesso". Marvin Vettori, lottatore Mma, ricorda il fratello Patrick, morto nell'incendio a Mezzocorona (Trento), con un messaggio e le foto su Instagram. Ecco cos'è successo e chi era [FOTO]. Incendio a Mezzocorona: muore Patrick Vettori, fratello del campione Marvin. Ne parlano su altre fonti

