Alberto Stasi in semilibertà non potrà andare a Garlasco l’avvocata A luglio uscirà dal carcere

semilibertà di Alberto Stasi si stanno decidendo gli orari di uscite e di rientro dal carcere, ma anche dove si potrà muovere e in quale provincia. Penso che sarà quella di Milano. Di sicuro non Garlasco e non in provincia di Pavia. Lui non vuole andare là comunque": a Fanpage.it parla l'avvocata difensore Giada Bocellari. Leggi su Fanpage.it "Sulladisi stanno decidendo gli orari di uscite e di rientro dal, ma anche dove simuovere e in quale provincia. Penso che sarà quella di Milano. Di sicuro none non in provincia di Pavia. Lui non vuolelà comunque": a Fanpage.it parla l'avvocata difensore Giada Bocellari.

