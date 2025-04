Juventusnews24.com - Huijsen nel mirino di un’altra big europea: l’ex gioiello della Juventus ha stregato anche questa squadra! Lo scenario per l’estate

di RedazioneNews24è finito neldibigtalentoha! La situazione perCome riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, Deanresta un giocatore che il Bayern Monaco considera molto interessante e che sta monitorando attentamente.Tuttavia,non è ancora un obiettivo concreto per il mercato estivo, principalmente a causa del suo prezzo elevato. La sua clausola rescissoria è fissata a 50 milioni di sterline.diventerebbe un'opzione seria per il Bayern solo in caso di partenze in difesa, come Kim, ad esempio. Il classe 2005, comunque, dovrebbe lasciare il Bournemouth in estate.