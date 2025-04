L’irritazione in Vaticano per il prezzemolino Benanti e altre pillole del giorno

Vaticano c'è chi non lo sopporta: «Ma questo prega ogni tanto? Lo si vede dappertutto, a feste di ogni tipo, in televisione, ma davanti a un altare mai». A furia di parlare di intelligenza artificiale, padre Paolo Benanti – che è presidente della Commissione sull'IA, organo del dipartimento per l'Informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio – ha monopolizzato il tema ed è il "prezzemolino" che non può mancare a un convegno, un talk, un premio, una cena. E così eccolo a Villa Miani, tra le luci da "serata elegante" per il Premio Valore, sul palco insieme a una nutrita schiera di personaggi vari. Poi in televisione ospite della rubrica Tg2 Motori a guidare una vettura, avendo al fianco Maria Leitner. Comunicati di ogni tipo: «Il Comune di Atella ha conferito la cittadinanza onoraria e le chiavi della città a padre Paolo Benanti.

