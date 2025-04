Auto in fiamme al centro commerciale paura e parcheggio evacuato

paura nella mattinata di oggi, martedì 15 aprile, nel parcheggio sotterraneo del Fascia d'Oro Retail Park di Castenedolo, dove un’Auto in sosta ha improvvisamente preso fuoco, generando panico tra i presenti. Le fiamme si sono sprigionate rapidamente, sotto gli occhi increduli di alcuni. Bresciatoday.it - Auto in fiamme al centro commerciale, paura e parcheggio evacuato Leggi su Bresciatoday.it Attimi dinella mattinata di oggi, martedì 15 aprile, nelsotterraneo del Fascia d'Oro Retail Park di Castenedolo, dove un’in sosta ha improvvisamente preso fuoco, generando panico tra i presenti. Lesi sono sprigionate rapidamente, sotto gli occhi increduli di alcuni.

Potrebbe interessarti anche:

Roma, maxi rapina al centro Commercity: auto e furgoni in fiamme, chiodi in strada per fuggire

Notte di terrore a Roma dove una banda di rapinatori ha assaltato il centro commerciale Commercity. A sorprendere sono le modalità di fuga, infatti i ladri hanno incendiato dei mezzi e cosparso di ...

Panico in centro città, si lancia nella piazza affollata a bordo dell’auto in fiamme (VIDEO)

Attimi di terrore nel cuore di Amsterdam dove un’automobile ha preso fuoco a pochi metri dai passanti: cosa è successo. L’incidente è accaduto oggi in piazza Dam, una delle località più iconiche e ...

In fiamme un'auto parcheggiata in centro: momenti di paura a Conversano

L'auto, parcheggiata nel centro cittadino di Conversano, avrebbe preso fuoco verso le 11. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo, divampato per cause ancora da ...

Bari, auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale: intervento dei vvff. Crotone, auto in fiamme al Centro Commerciale: illesi gli occupanti del mezzo tra cui un neonato. Maxi colpo in centro commerciale, auto a fuoco per fuggire. Roma: maxi colpo in un centro commerciale, auto a fuoco e chiodi a terra per fuggire. Incendio a Roma, auto in fiamme vicino al centro commerciale. Auto in fiamme nel parcheggio di un centro commerciale. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta sassarioggi.it: Un’altra auto in fiamme nel centro di Sorso, cresce l’allarme - Un’altra auto in fiamme nel centro di Sorso, cresce l’allarme Orientamento universitario a Sassari, il lavoro della Polizia locale L’oratorio di Uri lancia le Hub-Olimpiadi per coinvolgere i giovani ...

Riporta msn.com: Raid incendiario durante lo shopping: fiamme dietro al centro commerciale di Corridonia - CORRIDONIA Un vero e proprio blitz di fuoco, messo a segno alle cinque di pomeriggio di domenica. Nel mirino di due ragazzi è finito il Corridomnia, in uno degli orari in cui il ...

Scrive corrieresalentino.it: Fiamme nella notte: brucia un’auto nel centro abitato - CAVALLINO (Lecce) – Fiamme nella notte a Castromediano di Cavallino. Un incendio è divampato in via Alberto Bertoli, dove era parcheggiata una Renault Clio che è stata divorata dal fuoco.