Anastasio all’Amsterdam di Padova presenta in anteprima Le macchine non possono pregare

anteprima nazionale il 16 aprile, all’Amsterdam di Padova alle 21, si esibisce Anastasio, vincitore di X-Factor 2018. Il rapper presenta il concept album “Le macchine non possono pregare”, un lavoro che lo riporta sulle scene dopo i successi di San Remo e del suo primo lavoro discografico.Il. Padovaoggi.it - Anastasio all’Amsterdam di Padova presenta in anteprima “Le macchine non possono pregare” Leggi su Padovaoggi.it nazionale il 16 aprile,dialle 21, si esibisce, vincitore di X-Factor 2018. Il rapperil concept album “Lenon”, un lavoro che lo riporta sulle scene dopo i successi di San Remo e del suo primo lavoro discografico.Il.

