Il gran cuore di Mattia Casse donata una culla termica all’ospedale di Bergamo

Bergamo – Mattia Casse e i campioni dello sport donano una culla termica per il reparto di terapia intensiva neonatale di Bergamo. Il campione dello sci alpino azzurro Mattia Casse si sta facendo promotore del progetto benefico Seicento Battiti per la Tin, un’iniziativa nata grazie all’impegno di Perform Sport Medical Center e di Pedalare per la Vita e volta a sostenere il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una culla termica da donare all’associazione per l’aiuto al neonato. “Questa iniziativa è un’opportunità concreta per fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie – dice Mattia Casse - Anche il più piccolo contributo può trasformarsi in una risorsa fondamentale per garantire cure all’avanguardia e un’assistenza sempre migliore”. Ilgiorno.it - Il gran cuore di Mattia Casse: donata una culla termica all’ospedale di Bergamo Leggi su Ilgiorno.it e i campioni dello sport donano unaper il reparto di terapia intensiva neonatale di. Il campione dello sci alpino azzurrosi sta facendo promotore del progetto benefico Seicento Battiti per la Tin, un’iniziativa nata grazie all’impegno di Perform Sport Medical Center e di Pedalare per la Vita e volta a sostenere il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di unada donare all’associazione per l’aiuto al neonato. “Questa iniziativa è un’opportunità concreta per fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie – dice- Anche il più piccolo contributo può trasformarsi in una risorsa fondamentale per garantire cure all’avanguardia e un’assistenza sempre migliore”.

Il gran cuore di Mattia Casse: donata una culla termica all'ospedale di Bergamo.

