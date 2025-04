Secoloditalia.it - Landini pifferaio tragico di una sinistra a pezzi: si crede un grande “tessitore”, ma la tela referendaria è già sdrucita

mmedia in tre atti per Maurizio, spesosi in una una giornata particolare, facendo la spola tra tre partiti. Il lunedì prima di Pasqua, per il segretario della Cgil è stata una vera e propria maratona tra quello che resta del «campo largo». Ildi una coalizione più divisa che mai. Tre incontri, Schlein, poi Giuseppe Conte, infine il duo Angelo Bonelli-Nicola Fratoianni. L’obiettivo sarebbe quello di vendersi come “conducator”, condottiero di una coalizioneper il no al Jobs Act e per la cittadinanza. Conn l’ambizione di diventare l’enzima catalizzatore di un fronte unitario e combattivo. Ebbene, il mastice non ha funzionato.incontro Pd,M5S, Avs: tre atti diversiEntra come un elefante in una cristalleria. Non poteva essere diversamente.