Sigfrido Ranucci Si va verso una sorta di desertificazione del informazione pubblica

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 "Sono 35 anni che sono in Rai, è il momento più complicato dell'azienda, è un momento complicato per il Paese, si va verso una sorta di desertificazione dell'informazione pubblica. Credo si stia completando un circolo al termine del quale sarà impossibile fare informazione, dobbiamo reagire". Lo ha detto il giornalista e conduttore Rai Sigfrido Ranucci intervenendo alla Stampa Estera all'evento "informazione, emergenza democratica".

