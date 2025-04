Torneo delle Regioni Under 15 ai quarti Marche – Liguria

VALLESINA, 15 aprile 2025 – L'Under 15 della rappresentativa delle Marche al Torneo delle Regioni in corso di svolgimento in Sicilia, unica formazione delle quattro presenti (Under 15, Under 17, calcio femminile, Under 19), qualificatasi ai quarti, gara ad eliminazione diretta, affronterà la Liguria.

Questo ha stabilito il sorteggio. La gara in programma domani 16 aprile alle ore 9,30. Gli accoppiamenti: Emilia Romagna – Veneto, Piemonte – Calabria, Lombardia – Lazio, Liguria – Marche.

La Liguria è un cliente scomodo per l'undici allenato da mister Matteo Pazzi. Ha vinto il proprio Girone con due vittorie ed un pareggio subendo neanche un gol.

