Napoli la premiata ditta Lukaku McTominay riaccende il sogno scudetto

Napoli, 15 aprile 2025 - Per Antonio Conte il campionato deve ringraziare il Napoli per mantenere viva la lotta scudetto: in realtà, il Napoli deve ringraziare se stesso per ritrovarsi con pieno merito a 3 punti dalla vetta della classifica, e quindi dall'Inter, nella fase calda di una stagione partita con ben altri auspici. Eppure, magari a denti stretti, questo Napoli fin dall'estate aveva tutta l'aria di essere costruito per ottenere qualcosa (molto) di più del 'semplice' ritorno in Europa, magari dalla porta principale della Champions League: a ricordarlo, in tutti i modi possibili, sono proprio i due uomini che hanno risolto la pratica Empoli con un tris importante che, a questo punto, inverte i ruoli e l'onore della pressione lo rimanda sul campo dei nerazzurri. I numeri di Lukaku in stagione Romelu Lukaku e Scott McTominay, la vera coppia vincente capace di resistere alle tempeste che nel capoluogo campano non sono mancate, tra emergenza infortuni e relativi scossoni a livello di modulo e tattica.

