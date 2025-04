La pista della guerra delle grucce di Prato dietro il duplice omicidio a Roma

Roma, 15 aprile 2025 – La guerra della criminalità organizzata cinese per il monopolio della logistica nel settore dell’abbigliamento, la cosiddetta “guerra delle grucce” di Prato, sarebbe il contesto del duplice omicidio avvenuto a Roma intorno alle 23 di lunedì 14 aprile. È quanto ipotizzano gli inquirenti pratesi. Si chiamavano Zhang Dayong, 53 anni, e Gong Xiaoqing, 38 anni, i due cittadini cinesi uccisi sulla via Prenestina nella Capitale mentre tornavano a casa, seduti sulla stessa bicicletta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il killer li ha attesi davanti casa e li ha uccisi esplodendo sei colpi di pistola, due dei quali hanno raggiunto entrambe le vittime alla testa. Il duplice omicidio potrebbe essere una vendetta scaturita nel medesimo contesto della criminalità cinese in Italia, dove l'escalation potrebbe dimostrare che starebbero saltando assetti consolidati da decenni. Lanazione.it - La pista della “guerra delle grucce” di Prato dietro il duplice omicidio a Roma Leggi su Lanazione.it , 15 aprile 2025 – Lacriminalità organizzata cinese per il monopoliologistica nel settore dell’abbigliamento, la cosiddetta “” di, sarebbe il contesto delavvenuto aintorno alle 23 di lunedì 14 aprile. È quanto ipotizzano gli inquirenti pratesi. Si chiamavano Zhang Dayong, 53 anni, e Gong Xiaoqing, 38 anni, i due cittadini cinesi uccisi sulla via Prenestina nella Capitale mentre tornavano a casa, seduti sulla stessa bicicletta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il killer li ha attesi davanti casa e li ha uccisi esplodendo sei colpi di pistola, due dei quali hanno raggiunto entrambe le vittime alla testa. Ilpotrebbe essere una vendetta scaturita nel medesimo contestocriminalità cinese in Italia, dove l'escalation potrebbe dimostrare che starebbero saltando assetti consolidati da decenni.

