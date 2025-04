Arriva Cecchetto la leggenda della musica italiana accende l’estate nel Cilento

Cilento si trasforma nella nuova capitale del clubbing italiano: il Modis Music Club si conferma regno della nightlife mediterranea e annuncia l’evento dell’estate. Dopo un’esplosiva apertura della Spring Session 2025, tra set esclusivi e ospiti di fama internazionale, Arriva la notizia che fa. Salernotoday.it - Arriva Cecchetto: la leggenda della musica italiana accende l’estate nel Cilento Leggi su Salernotoday.it Ilsi trasforma nella nuova capitale del clubbing italiano: il Modis Music Club si conferma regnonightlife mediterranea e annuncia l’evento del. Dopo un’esplosiva aperturaSpring Session 2025, tra set esclusivi e ospiti di fama internazionale,la notizia che fa.

883, la serie tv continua con la seconda stagione: arriva Nord Sud Ovest Est. Claudio Cecchetto e la serie tv sugli 883: «Hanno raccontato una leggenda, interpretandola a modo loro. Claudio Cecchetto voleva la reunion degli 883 senza Max Pezzali? E il ruolo di Mauro Repetto nelle canzoni e la serie su Sky Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggenda.... 883, cosa c'è dietro al loro successo: la cantina, Cecchetto, il Panino Piccante del Turista, Repetto a Disneyland, l'antidivo Pezzali e «l'immensa provincia italiana». «Vi racconto com'è andata davvero la storia degli 883».

Lo riporta informazione.it: Il Cilento balla con Cecchetto: la leggenda della musica italiana accende l’estate al Modis. Musica no stop a Pasqua - Il leggendario talent scout, mente dietro il successo di Jovanotti, Fiorello, Max Pezzali e Amadeus, sarà protagonista con il suo Deejay Show: un’esperienza tra musica, storytelling e visione ...